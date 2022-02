Ho diu el Petit Príncep: «Només s’hi veu bé amb el cor». I és precisament l’amor per la lectura el que ha propiciat que un municipi que amb prou feines sobrepassa els 10.000 habitants de cop i volta inauguri set llibreries. Set projectes de vida impulsats per somiadors que en plena era de la digitalització han decidit apostar en cos i ànima per allò que els fa feliços: els llibres.

El projecte «Calonge, poble de llibres» va néixer el 10 de desembre amb l’objectiu d’emular les booktowns, municipis que aposten per un comerç de proximitat que gira al voltant de la literatura. L’obertura d’aquestes set llibreries, cada una especialitzada en una temàtica diferent i ubicades a pocs metres de distància, és una aposta de l’Ajuntament per revifar el municipi i es va fer seleccionant set propostes d’una setantena de participants. L’exemple més exitós d’aquest model de negoci és el poble de Hay-on-Wye, a Gal·les, un municipi que no supera els 2.000 habitants i té més d’una vintena de llibreries.

En ruta per les 7 llibreries

La Viatgeria és un dels òrgans que integra aquest nou ecosistema literari de Calonge. Cristina Vilà i Xavier Bastús expliquen que aquesta llibreria els hi ha permès fer realitat el canvi de vida que anhelaven: «Hem canviat Barcelona per Calonge per crear aquest espai per compartir viatges, vivències i llibres. També tenim una agència de viatges i per nosaltres poder tenir un espai físic que combini les dues coses (llibreria i agència) aporta molt de valor». Ambdós parlen amb entusiasme dels darrers llibres que els han copsat: el retrat d’Àsia Central que fa Erika Fatland a Sovietstán (Ed. Tusquets) i Adiós Mongolia de Zigor Aldama (Ed. Península). Abans d’acomiadar-se, però, reiteren que per viatjar lluny sense sortir de l’habitació «no hi ha res com un bon clàssic».

A pocs metres hi ha la llibreria Llibooks, especialitzada en literatura infantil i juvenil. La seva impulsora és Eva Salmoral, que es va sumar al projecte mentre estava estudiant un postgrau i recorda que tan bon punt se’n va assabentar s’hi va llançar de caps: «Vam muntar-ho tot per tenir-ho a punt abans de Nadal i la resposta de la gent ha sigut molt bona». Envoltada d’estanteries de fusta i llibres il·lustrats, respon veloç que Momo és el seu llibre preferit: «Una gran reflexió sobre el temps i la vida».

Enfilant el carrer de la Rutlla també hi trobem la llibreria Orient, un espai dedicat a llibres de pensament, medicina tradicional, arts i cultura asiàtiques impulsat per Xavier Serra. Lídia Lobato n’està al càrrec i valora positivament les sinergies que s’han creat entre tots els llibreters: «Tot plegat és una gran llibreria però repartida en diferents parts del poble». Lobato explica que des d’Orient tenen vocació de gestió cultural, per això també organitzen tallers i presentacions. En aquest sentit, el proper 19 de març faran un recital de haikus (poesia tradicional japonesa) en viu.

El toc místic d’aquesta ruta és sens dubte la llibreria Cocollona. Thomas Dufrene explica que un cop es va seleccionar la seva proposta, es va traslladar a Calonge a viure amb la família: «És la primera vegada que tinc una llibreria. Abans treballava en una empresa, però no m'agradava i buscava un canvi». Dufrene detalla que el llibre The book of thoth, d’Aleister Crowley, li va canviar la vida: «Vaig ser educat de manera atea i materialista, vaig tenir problemes de depressió crec que perquè em faltava espiritualitat. Aleshores vaig començar a fer meditació i vaig arribar a la màgia cerimonial i així he trobat el meu camí de vida». En aquest racó de llibres d’espiritisme i màgia, Dufrene també fa prediccions i ofereix formació per llegir les cartes del tarot. Algunes fonts municipals desvetllen, però, que no ha qüestionat a l’atzar sobre el provenir d’aquesta aventura. Mentre que altres companys llibreters prefereixen no saber què els hi oferirà el futur.

Canviant la ciutat pel poble

«La gent ve a les llibreries perquè vol compartir i aquesta realment és l’essència d’aquest projecte» Belén Vieyra - Libelista Calonge

A la plaça Major, envoltada de murals, perruqueries i un cafè, hi ha la cinquena parada d’aquest recorregut: Libelista Calonge. Darrere un escriptori de fusta majestuós hi ha Belén Vieyra, amant de la poesia i la filosofia. Relata que va arribar a Calonge «amb tot aparaulat però sense saber on dormiria ni com seria l’experiència» i explica que va canviar Madrid per un poble empordanès perquè Libelista, una xarxa digital de llibreries independents, buscava algú que se’n fes càrrec de la llibreria: «Una acaba aquí per aquesta part somiadora de revitalitzar l’economia i el món rural d’un poble des d’una cosa tan senzilla com és un llibre. La campanya de Nadal ha demostrat que la gent ve a les llibreries per compartir i crec que aquesta és l’essència del projecte». Vieyra, que compagina aquesta feina amb la d’escriptora, invoca el llibre de Sam Savage FiRMiN com un dels millors relats d’amor per la literatura.

«Sempre he treballat per altres empreses i aquí m’han donat l’oportunitat de tenir la meva llibreria» Meritxell Ral - Rals Llibreries

Meritxell Ral ha vist el seu somni fet realitat amb Rals Llibres. Llicenciada en Humanitats i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, a Ral li brillen els ulls en ser preguntada pel naixement d’aquest projecte. «Sempre m'he dedicat al món del llibre. Sempre he treballat per altres empreses i aquí m'han donat l’oportunitat de tenir la meva llibreria. És un somni».

Ral valora positivament el balanç de vendes dels darrers mesos i es mostra satisfeta per les sinergies construïdes amb els companys llibreters: «No deixem de ser com una gran llibreria on cadascú té els seus espais i al final entre tots ens ajudem. Nosaltres com a grup també estem units i ens interessa que funcioni aquest projecte». Preguntada per quines són les seves preferències literàries, assegura que «vaig començar amb llibres de senyoretes i després vaig anar a lectures del s. XVIII amb Jane Austen i totes les seves amigues». L’estima de Ral en aquest projecte es palpa en petits detalls, com les recomanacions escrites a mà que els clients poden trobar en les portades d’alguns dels llibres exposats.

A dalt de tot del carrer Major, amb una porta que té un pany curiós, hi ha Calonge Còmics. Impulsada per Sergi Martínez, que reconeix que els còmics d’«Astèrix i Obèlix» van ser el seu primer amor.

Per Martínez, que també s’ha mudat al municipi per a desenvolupar el projecte, assegura que el que més li ha impactat és «veure les ganes de la gent de deixar de banda, a escala comercial, la virtualitat. M’ha impactat que venen i veritablement agraeixen el cara a cara».