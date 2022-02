El regidor de Cultura de Calonge i Sant Antoni, Norbert Botella, valora positivament els primers mesos de funcionament de les set llibreries. Botella assegura que «encara falten coses» i que l’Ajuntament treballa per tal d’incorporar negocis amb una filosofia de consum responsable i proximitat per tal que s’empoderin de «l’esperit literari» i puguin acompanyar aquesta oferta de diferents maneres, per exemple, amb menús literaris des de l’àmbit de la restauració. El regidor manifesta que «la diada de Sant Jordi que es farà enguany a Calonge serà preciosa» i afegeix que s’estan impulsant, conjuntament amb les llibreries, diverses activitats i trobades culturals per apropar encara més la literatura a la població, en aquest sentit, va confirmar una futura visita de l’escriptora i dramaturga francesa, Lydie Salvayre. «Volem fer una activitat que combini un vi local amb un escriptor, per exemple. D’altra banda, el proper dissabte tenim un aplec de lectors de les comarques gironines i la presentació del llibre de Miquel Martín Serra».

Botella, que no descarta anar a fer una sessió de tarot amb Thomas Dufrene, augura un futur exitós al projecte del booktown, el qual espera que sigui «el batec cultural del segle XXI» i assegura que el seu llibre preferit és Jo he servit el rei d’Anglaterra.