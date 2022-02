La Policia Local ha detingut in fraganti a dos homes que robaven a la deixalleria de Palafrugell.

Els fets es remunten al 16 de febrer cap a un quart d’onze de la nit, quan el policia que controla els diferents monitors de les càmeres del municipi va observar un vehicle amb dues persones que estaven carregant electrodomèstics d’una de les naus de la deixalleria. La Policia Local va desplaçar-s’hi amb dues patrulles i van comprovar com el cadenat que hi havia al portal que dona accés a l’interior estava trencat, segons informa la policia. Els agents van accedir a l’interior de les instal·lacions i van sorprendre in fraganti a les dues persones carregant material, motiu pel qual van quedar detinguts per un presumpte robatori amb força.