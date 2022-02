Dimarts de la setmana que ve, dia 1 de març, comencen les obres de rehabilitació, reforç estructural i eixamplament del pont que travessa el riu Ter a Verges. Aquests treballs, que permetran posar fi al dèficit estructural que pateix la infraestructura construïda als anys 40, tindran un cost que s’eleva fins als 3,4 milions d’euros i una durada aproximada de mig any.

A conseqüència d’aquesta actuació, els deu primers dies que durin els treballs, el trànsit rodat entre Verges i Ultramort per la C-252 quedarà completament tallat. És per això, que els ajuntaments de la zona ja han anunciat quines seran les vies alternatives per desplaçar-se.

Per una banda, es desviarà el trànsit a Parlavà, per la carretera GI-643 que passant per Serra de Daró i arriba fins a Torroella de Montgrí. Un cop allà, es pot seguir per la carretera C-31 fins a Verges. L’altra alternativa serà a través de Flaçà i Sant Jordi Desvalls, seguint per Colomers i Jafre.

Per fer-ho fàcil, s’habilitaran tres punts d’informació del tall als llocs següents: A l’inici de la C-252, a la rotonda de la C-31 a Verges; a la rotonda d’intersecció de la C-252 amb la GI-642 i GI-643 a Parlavà i al desviament a la C-31 cap a la C-255 cap a Flaçà.

Una vegada finalitzats els treballs el dia 10 de març, el pas de vehicles a la C-252 en aquest tram es realitzarà amb un carril de pas alternatiu semaforitzat. La previsió és que les afectacions no s’allarguin més enllà de Sant Joan.

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya va licitar aquesta rehabilitació integral l’estiu del 2020 i l’abril de l’any passat, es va adjudicar en dos lots: l’obra civil, a Copcisa S.A. i la senyalització, abalisament i defenses, a Givasa, S.A. Els treballs d’ambdues empreses inclouran la rehabilitació del tauler, el reforç de les fonamentacions, la reposició dels suports, l’execució de juntes, la millora dels desguassos, la millora del sistema de contenció i la rehabilitació del ferm.

Així mateix, s’eixamplarà la vorera del costat est (aigües avall) per permetre el pas en condicions de seguretat, tant de vianants com de ciclistes. Aquesta ampliació de la vorera, fins a assolir 1,5 metres d’amplada, es farà mitjançant una estructura metàl·lica en voladís. Per donar-hi continuïtat, es preveu formar una berma d’1,8 metres d’amplada fins a La Mota i el camí del Mas Badia.

420 metres de llarg

Aquest pont de la C-252 sobre el riu Ter a Verges data dels anys 40 del segle passat, té una longitud d’uns 420 metres i el formen set trams, que constituïen el tram central i deu trams més laterals d’acompanyament. Aquests s’hi van afegir posteriorment perquè el pont tingués capacitat de desguàs, necessària per períodes d’avinguda i temporals.