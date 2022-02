Palamós tancarà, aquest dijous 24 de febrer, el programa d’activitats mitjançant les quals s’ha reflexionat al voltant de la lliure elecció de ser, o no ser, mare. Amb el nom de A Palamós treballem per unes maternitats (o no) amb mirada feminista, la proposta ha permès fer visibles aspectes de la maternitat que no es mostren, no se’n parla, i que de vegades es mitifiquen o s’embolcallen en una imatge romàntica. L’última activitat és una taula rodona Mares, camins per ser-ho: reptes, dificultats i altres realitats en la qual es comptarà amb la participació de professionals i testimonis personals que obriran un debat sobre les dificultats per ser mare i de les diferents opcions per aconseguir-ho. Es farà a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou, a dos quarts de vuit del vespre.