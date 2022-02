Dilluns van començar les obres de millora del terreny ubicat al costat de l’Escola Joan de Margarit de la Bisbal d’Empordà, on s’arranjarà un pàrquing i una zona de jocs infantils. Actualment, l’espai està conformat per un aparcament amb un camí delimitat amb pilones de fusta al costat de l’escola i on hi ha una zona sense ús específic a tocar de l’entrada de l’escola. Les obres d’adequació d’aquests espais volen servir per millorar la zona d’aparcament i construir-hi un espai de joc amb un camp de futbol on ara mateix hi ha la zona sense ús. En total, aquestes actuacions tindran una durada aproximada de dos mesos i un cost de 99.734,90 euros.