La Bisbal d'Empordà és, des d'aquest dijous, la primera 'world craft city' de l'Europa continental. Ho és gràcies, en bona part, a la indústria tradicional de la ceràmica que té el municipi, però també per l'arribada de nous artesans a la capital del Baix Empordà. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han començat una campanya per atraure professionals del ram perquè instal·lin la seva botiga-taller al poble. Per aconseguir-ho, el consistori ha posat en marxa subvencions de fins a 15.000 euros, a més d'ajudes fiscals per als artesans que vulguin posar el seu negoci a la Bisbal. L'alcalde, Enric Marquès, ha destacat "l'ecosistema perfecte" que té la localitat per a qui es vulgui dedicar a l'artesania.