Les obres del tram d'enllaç entre Calonge i Sant Antoni i Castell-Platja d'Aro permeten crear un nou tram pedalable al Baix Empordà i unir les dues vies verdes del Carrilet i el Tren Petit. El nou tram tindrà un recorregut de 3,3 quilòmetres i el projecte inclou diverses actuacions als dos termes. Entre elles, un tram paral·lel a la carretera comarcal de Palamós a Sant Feliu de Guíxols (C-253) i l'ampliació del pont d'aquesta carretera sobre l'accés al càmping Cala Gogo. A Calonge i Sant Antoni dona accés a diferents urbanitzacions, tres càmpings i diversos hotels. A Castell-Platja d'Aro el recorregut és paral·lel a la costa i dona accés al veïnat Politur, al camí de ronda nord, a la carretera de circumval·lació, i enllaça amb l'àrea comercial del centre. El traçat s'ha projectat de manera que es puguin aprofitar al màxim infraestructures existents i l'espai disponible. Per això, s'han dut a terme actuacions en diferents seccions: en els trams on la nova via discorre paral·lela a la carretera, amb paviment asfàltic, i en els trams on la via discorre paral·lela a la vorera o per zones verdes, amb sòl de ciment.

El pressupost total de les obres del projecte és de 771.286,49 euros i està cofinançat amb un ajut FEDER de 318.713,43 euros i per la Diputació de Girona, amb 140.861,26 euros. La resta es finança entre els ajuntaments de Calonge i Sant Antoni (199.397,32 euros) i Castell-Platja d'Aro (80.642,32 euros), i un ajut per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme de la Generalitat de Catalunya (36.990,90 euros). Un cop enllestida aquesta obra, i a través de carrils bici urbans gestionats pels ajuntaments de cada municipi i l'actual ruta Pirinexus, es podran connectar també els nuclis de Castell d'Aro i Sant Feliu de Guíxols amb Palamós, de manera que la via verda del Carrilet i la via verda del Tren Petit quedaran enllaçades i s'ampliarà la xarxa de rutes en bicicleta i a peu del Baix Empordà.