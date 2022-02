La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està adjudicant, presumptament, places «a dit». El sindicat manifesta en un comunicat que des del 2009 no s’han convocat promocions internes i, en canvi, s’estan concedint places amb «procés d’urgència» retribuïdes a sous que el CSIF denuncia que «no corresponen als mèrits» de les persones que les ocupen. En l’actualitat, hi ha una nova convocatòria per urgència de dos agents de Policia Local en comissió de serveis. Amb tot, el CSIF conclou que «el Consistorili ha agafat el gust a cobrir les places vacants al·ludint urgència i excepció, i de maneres, al nostre entendre, no gaire legals» i reclamen que es faci complir la llei.