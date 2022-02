McDonald'sobre el seu segon restaurant a Platja d’Aro, en concret a l’Avinguda S’Agaró, 159. El local, que ha suposat la creació d’una trentena de llocs de treball, compta amb una superfície de 335 metres quadrats, i disposa a més d’una terrassa de 131 metres quadrats amb capacitat per a 72 places.

L’alcalde de Castell-Platja d’Aro, Maurici Jiménez, destaca que «l’obertura beneficia no sols a veïns i visitants, sinó que és al mateix temps un important dinamitzador per a l’economia local». Per la seva banda, Rafael Schweitzer, franquiciat del restaurant, assegura que «tot l’equip està molt il·lusionat per aquesta obertura i encantat de poder rebre a tots aquells que desitgin acostar-se a gaudir amb la nostra carta». Ángel Luis Castillo, Field Service Director de McDonald's, comenta: «McDonald's acompanya i acompanyarà sempre a Catalunya per fer possible el propòsit que tenim de fer costat a les comunitats en les quals operem, a través de la generació d'oportunitats laborals, el suport a proveïdors i al camp per fomentar el seu desenvolupament i sostenibilitat, apostant per productes d'origen local. L'impacte que desplega McDonald's allà on s'implanta converteix la nostra activitat, en tota la regió, en tot un ecosistema d'oportunitats laborals, contribució econòmica i compromís social i ambiental».