El personal de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha identificat set imatges inèdites de la Guerra Civil a la ciutat durant unes feines de digitalització i catalogació del fons Lluís Esteva i Cruañas.

Les imatges, l’autor de les quals és Vicenç Gandol Jordà, formarien part d’una sèrie de fotografies sobre el conflicte que ja havien estat donades a conèixer per l’historiador i arxiver Àngel Jiménez en el seu llibre La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols i en estudis posteriors, tant pel mateix Jiménez com per diversos historiadors que han treballat sobre el tema, ja que eren de les poques imatges disponibles d’aquells temps.

Les fotografies descobertes ara per l’Arxiu Municipal ens presenten vistes de tres edificis requisats: el Garatge Central de la placeta de Sant Joan, la casa de la Campana a la rambla del Portalet, i un magatzem, possiblement del port, amb milicians al seu davant. També hi ha una imatge d’una pintada contra un desertor, una vista del carrer Major a l’inici de la retirada republicana, un retrat de la placa del carrer Francesc Macià, ara carrer Major, i una vista general de Sant Feliu des del Molí de Vent on es veu un hidroavió dels sollevats al cel de la ciutat.

Des de l’Arxiu Municipal destaquen que «una particularitat d’aquestes fotografies són les anotacions que l’autor escriu al revers que ens aporten una informació vital sobre les imatges. Així, en molts casos, Vicenç Gandol fa constar que la imatge ha estat feta ‘En plena alarma’ o bé amb ‘La gent als refugis’ el que explica que en una gran part d’aquestes fotografies no hi apareguin persones».

El fotògraf aprofita els moments de solitud provocats per les alarmes per fer una feina que, en un entorn de guerra, podria portar-li problemes en cas de fer-la obertament. D’altres imatges també presenten important informació al seu revers, com la fotografia de l’hidroavió sobre Sant Feliu la qual va ser realitzada, segons Gandol, a les «7 matí - després d’una bomba aèria sobre els banys de sant elm»

L’arxiu posa de relleu que «la importància de les imatges rau tant en la seva aportació al coneixement del conflicte a casa nostra com en la seva originalitat, ja que en molts casos són imatges úniques». La seva descoberta és fruit dels treballs de recuperació i divulgació de la memòria històrica de la ciutat que porta a terme l’Arxiu Municipal de Sant Feliu i que perpetuen la tasca iniciada per l’Àngel Jiménez en els seus temps com a encarregat de l’Arxiu Municipal.