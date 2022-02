A Santa Cristina d’Aro hi ha aproximadament unes 32 colònies de gats que oscil·len entre els cinc i els vint individus cadascuna. És per aquest motiu que l’Ajuntament ha decidit emprendre mesures de control amb l’assessorament de la Universitat de Girona (UdG). Pau Campasol, graduat en Ciències Ambientals, és l’artífex d’aquest projecte a través de l’elaboració del treball de final de grau Estudi de la situació de les colònies de gats al municipi de Santa Cristina d’Aro i propostes de gestió.

L’objectiu d’aquest estudi ha estat elaborar una diagnosi sobre la població de gats de Santa Cristina d’Aro a partir d’un seguiment de les diferents colònies. A partir d’aquí, s’ha pogut conèixer l’impacte que aquestes generen i quines mesures es podrien aplicar per tal de minimitzar-lo.

Un dels motius que generen l’augment de la població de gats és la sobrealimentació per part de persones que els proporcionen aigua i aliment. Aquest fet que provoca que cada cop més gats acudeixin a aquestes zones de manera permanent.

Un altre aspecte important a gestionar és l’esterilització dels animals. L’actual consistori ha doblat la xifra que es dedica a aquest tema, i que actualment permet esterilitzar uns 60 gats anuals. Però la gran quantitat d’animals i l’entrada continua de nous individus dificulta que aquest esforç sigui suficient. Un dels aspectes que ha tractat l’estudi de la UdG és justament l’opció de fer esterilitzacions concentrades en certs nuclis de colònies, per intentar assolir el 100% d’esterilitzacions en zones concretes de forma successiva.

La superpoblació de gats de carrer causa diferents impactes negatius a altres espècies animals que resideixen de Santa Cristina d’Aro. Aquests felins són depredadors d’ocells i petits mamífers, i causen un important declivi d’aquestes espècies autòctones. Per altra branda, la brutícia als barris del municipi i els crits causats per baralles nocturnes entre gats provoquen malestar als veïnats i una situació de rebuig cap a aquests animals.

Segons l’estudi realitzat per Campasol, per minimitzar o erradicar aquest seguit de problemàtiques, caldria controlar les colònies amb accions com ara reduir les racions de menjar, reubicar els punts d’alimentació per evitar la depredació d’altres espècies, senyalitzar les colònies de gats per advertir els cotxes o modificar l’ordenança municipal. Tot i això, l’acció més urgent és esterilitzar les femelles com a inversió de futur per tal que deixin de reproduir-se.

El tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Jofre de Febrer, afirma que la diagnosi realitzada per l’estudiant de la UdG els està servint per poder comprendre la problemàtica i poder-la abordar en els pròxims mesos. Una de les accions que proposa l’Ajuntament és la contractació d’una empresa externa que treballi conjuntament amb residents i entitats animalistes del poble per mitigar els impactes negatius que ocasiona la superpoblació de gats de carrer.

Un altre aspecte clau és la participació ciutadana. Per això, l’Ajuntament preveu fer formació a les persones que ara mateix alimenten les diferents colònies per tal que participin activament en una gestió adequada dels felins, seguint les recomanacions del estudi de la UdG.