Un incendi ha cremat aquest matí 1.800 m2 de vegetació en una zona de ribera del riu Ter. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan faltaven cinc minuts per les onze del matí d'un foc declarat a la zona de Can Tarrés del municipi.

La zona cremada consta bàsicament de canyes que vorejaven el riu. El foc s'ha estès en un focus secundari que ha saltat a l'altra banda del riu i ha afectat un 30 m2 més. El cos d'emergències hi ha treballat amb quatre dotacions, que han controlat l'incendi quan faltaven deu minuts per les dotze del migdia. Cap a les 12 hores han donat el foc per extingit. Amb tot, encara són a la zona acabant de remullar.

Els Agents Rurals també s'han desplaçat a la zona.