L’Escola Alzines Balladores de Sant Feliu de Buixalleu s’ha quedat sense cap ordinador per l’acció d’uns lladres. egona avança Ràdio Marina, els fets van passar la matinada de divendres a dissabte de la setmana passada, quan els lladres van accedir a l’interior de l’escola i es van endur els divuit ordinadors portàtils que hi havia a l’interior de les instal·lacions.

La majoria dels dispositius eren propietat del Departament d’Educació, set de l’AMPA de la mateixa escola i els altres dos provenien de dues donacions. Els responsables de l’AMPA del centre escolar han fet una crida a la donacions perquè l’entitat no té fons suficients per comprar nous ordinadors. «Se’ns ha ocurregut és que potser hi ha gent o fàbriques, el que sigui, que tenen ordinadors vells, que tampoc cal que siguin nous, i els vulguin cedir a l’escola perquè aquests nens puguin seguir treballant», va explicar la presidenta de l’AMPA en en declaracions a l’emissora.