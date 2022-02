L’Ajuntament de Begur té previst començar a executar les obres de reparació del ferm asfàltic dels vials públics al setembre. Aquesta actuació estava prevista i pressupostada per l’any 2021 amb un import de 150.000 euros, però s’ha endarrerit per problemes amb l’empresa adjudicatària. Pròximament, s’obrirà un nou concurs per a la licitació d’aquests treballs que ampliarà el pressupost fins als 270.000 euros per augmentar el nombre de carrers sobre els quals s’actuarà. A més, s’afegiran treballs de flonjalls i arrels d’arbres.

L’alcaldessa, Maite Selva, lamenta que l’actuació inicial no pugui estar enllestida aquest estiu, tal com estava planificat, i recalca que és «una actuació urgent i necessària» per al municipi.