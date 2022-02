L’Ajuntament de Palamós treballa per poder fer visitables els refugis i túnels de la Guerra Civil que es conserven al municipi. Per a fer-ho, el consistori ha engegat un projecte que inclou l’estudi geològic d’aquests túnels, així com una proposta museogràfica.

Des de l’Àrea de Patrimoni expliquen que aquesta passada setmana es van realitzar noves visites tècniques a les diverses galeries existents, per poder valorar-ne l’estat i les possibles afectacions que puguin tenir. El resultat d’aquest estudi determinarà les possibilitats d’obertura al públic d’aquests espais. En concret, els treballs se centren a les galeries ubicades al parc del puig del Molí de Vent, on va situar-se una bateria de defensa de costa, i també en els refugis ubicats al pati de l’escola La Vila. En el cas del Molí de Vent, l’Ajuntament detalla que s’hi ubica una xarxa de túnels annexos als elements que varen formar una bateria de defensa de costa, amb canons i un búnquer de comandament de tir, que durant la Guerra Civil protegia el municipi i el port dels atacs navals. En aquest sentit, les galeries s’utilitzaven principalment per a la logística operativa militar i d’ubicació de les municions. Del refugi situat a l’escola La Vila es conserven dos dels quatre accessos que havia tingut originalment. L’estructura actual s’estén al llarg de més de cent metres i a una profunditat d’uns 2,5 metres des del nivell del pati. La galeria està excavada a la roca manualment, i es creu que podia tenir una cabuda per unes 400 persones.