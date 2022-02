El pacte es va segellar amb rapidesa entre la fiscalia i la defensa. No hi havia la víctima, una menor de 14 anys que va ser abusada en un cotxe a Palafrugell el juny de 2020, perquè la seva mare estava confinada i ella no podia acudir al judici sense els seus tutors legals.

Amb tot, la vista va seguir endavant. La fiscalia era qui s’encarregava de la defensa de la víctima, ja que no s’havia personat com a acusació particular. I va pactar amb la defensa una pena de dos anys per l’acusat (inicialment en demanava quatre), que va reconèixer haver abusat de la víctima i va pagar 500 euros d’indemnització. «Que abusin de la meva filla costa 500 euros?», es pregunten indignats els pares de la menor.

Es van assabentar de la sentència per la publicació que va fer Diari de Girona. «Ens pensàvem que se suspendria, ningú ens va avisar que s’havia fet», es queixa la mare. «A la tarda ens van trucar per dir-nos que li havien posat una ordre d’allunyament, però no ens van dir que s’havia celebrat el judici», manifesta. «Els 500 euros se’ls pot quedar, m’hi conformaria només si entrés a la presó», afegeix.

L’acusat, J.A.P., va reconèixer davant la secció quarta de l’Audiència de Girona que el 15 de juny de l’any passat va proposar fer classes de conduir a la víctima, la seva filla i un amic amb la seva furgoneta, que només té dos seients. Va decidir anar a Tamariu, i llavors va suggerir a la víctima que s’assegués amb ell al costat del conductor. Durant l’estona que la menor va estar conduint el vehicle, l’acusat va fer-li tocaments per sobre de la roba. Quan va ser el torn dels altres dos amics per conduir, va continuar amb els abusos fins que van aturar el vehicle.

Durant sis anys no es podrà acostar a 200 metres de la menor ni comunicar-s’hi. Tampoc entrarà a la presó si durant quatre anys no comet cap delicte. El que més indigna la mare és que «han negociat per mi sense consultar-me res», subratlla.

El seu advocat, Rafael Pedrique Jimenez, recorda que, quan la família afectada no es fa representar a través d’un lletrat, el fiscal és qui té potestat per decidir pactar: «És l’únic que pot maniobrar», subratlla. El jutge decideix si es pot celebrar la vista sense presència de la víctima. «El més ideal seria que s’informés la víctima, i aquí no han tingut tacte, s’ha fet sense informar», conclou el lletrat. La sentència és ferma, i no es pot recórrer.