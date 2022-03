El Lady Anastasia, un luxós iot de 47 metres d'eslora propietat d'un magnat rus, s'ha fet popular en els darrers dies després d'haver patit un intent d'enfonsament a Port Adriana, un port per embarcacions d'esbarjo a Calvià, a l'illa de Mallorca. Un mariner ucraïnès que treballava a la sala de màquines del vaixell va ser detingut després que el passat dissabte intentés que la nau fes aigües inundant l'espai on s'ubiquen els motors. L'home va manifestar que havia actuat per venjança, ja que s'havia assabentat que durant la invasió russa del seu país havien destruït la seva casa.

El iot, que ha patit els danys inesperats i col·laterals del conflicte entre Rússia i Ucraïna, havia fondejat en diverses ocasions a Palamós. El Lady Anastasia havia ancorat en diverses ocasions tant al moll pesquer de Palamós com al port esportiu, el Port Marina.

Com és el Lady Anastasia

El Lady Anastasia és un vaixell d'esbarjo a motor de 47 metres d'eslora que va ser construït per les drassanes Sensation Yatch d'Auckland, a Nova Zelanda l'any 2001, encara que va ser completament renovat el 2010, amb un disseny de Donald Starkey.

Amb tres cobertes amb acabats de fusta de teca, el iot posseeix un casc d'alumini i superestructura de PRFV. Està propulsat per dos motors dièsel Caterpillar de 2.650 cavalls que li permeten navegar còmodament a 21 nusos i arribar a una velocitat màxima de 23 nusos. Té una autonomia màxima 3.900 milles nàutiques si navega a 11 nusos. El seu baix calat de 2,13 metres li permet accedir a aigües poc profundes, així com navegar prop de la costa. A l'interior tot és luxe. Va ser dissenyat per allotjar còmodament a deu convidats en cinc suites, a més d'allotjar a una tripulació de nou persones.

El «Valerie» ucraïnès va fer escala a Palamós

No és pas la primera vegada que les aigües palamosines acullen luxosos iots propietat de magnats de l'Europa de l'est. El 2014 i 2015 el Valerie fa fer escala al port baixempordanès. El seu propietari és l'ucraïnès Yuriy Kosiuk, enginyer i propietari de l'empresa alimentària MHP, un dels hòldings agroalimentari més important del seu país, on se'l coneix, entre altres sobrenoms com "el rei del pollastre".