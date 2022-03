L’oferta d’equipaments esportius municipals a l’aire lliure s’acaba d’ampliar amb la construcció d’una pista de bàsquet a Calella de Palafrugell, concretament al sector del Prat Xirlo. La instal·lació servirà per a fomentar la pràctica d’esport en equip en un espai on encara no hi havia cap altre instal·lació d’aquestes característiques. Les obres han suposat una inversió de 22.646,36 euros i s’han finançat amb el Pla econòmic de mesures extraordinàries crisis sanitària aprovades per Palafrugell al Ple del passat mes d’agost. Amb actuacions com aquesta, l’Ajuntament aposta per oferir a la ciutadania un ampli ventall de possibilitats de pràctica esportiva assequible.