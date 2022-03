L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha col·locat quasi trenta plaques fotovoltaiques al teulat de l’Escola Bressol Oreneta. La instal·lació servirà per aprofitar l’energia solar que puguin captar durant tot el dia. L’objectiu és reduir el consum elèctric provinent de la xarxa, per reduir també la despesa. A més, la instal·lació suposa un pas per millorar l’eficiència energètica de l’edifici amb una aposta per fer ús d’energies renovables.

En aquesta línia, el segon tinent d’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs, va explicar que el que s’ha de fer des de l’administració és «buscar fórmules alternatives guiades per la normativa europea». Saballs va recordar també que el municipi avança en aquest sentit i va detallar que pròximament es volen anar incorporant plaques fotovoltaiques a altres edificis municipals. La pròxima gran instal·lació fotovoltaica que ja està planificada serà a la teulada del nou aparcament de Ponent, on se subvencionen amb fons europeus 300.000 euros dels 320.000 que s’han pressupostat pel projecte.