El jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de la Bisbal d’Empordà ha exonerat un deute de 32.000 euros d’un veí de Palafrugell gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. L’home, de 34 anys, va començar a acumular deutes fa uns anys, quan es va comprar un cotxe de 25.000 euros: «pagava una quota de més de 300 euros al mes, i també vaig anar a viure de lloguer i acabava perdent més de la meitat del meu sou cada mes», explica el condonat, Pedro Alberto. «Vaig començar a anar just i utilitzava molt la targeta de crèdit», manifesta. «Em costava arribar a final de mes i la bola cada vegada es feia més gran».

Va arribar a acumular deutes amb tres entitats bancàries. «Buscava la manera de poder pagar, no volia tenir deutes, però cada vegada era pitjor», diu. «Cada dia rebia 3 o 4 trucades dels bancs, i al principi em sentia malament, però després vaig deixar de contestar», indica. Al final, però, Pedro Alberto va decidir trobar solucions, i buscant per Internet va conèixer l’existència de la Llei de la Segona Oportunitat, vigent des de 2015, que permet condonar deutes amb els creditors si es compleixen diversos requisits, un dels quals és demostrar que s’ha actuat de bona fe. També es tenen en compte els antecedents penals dels últims 10 anys, i el deute màxim pot ser de 5 milions d’euros. «No m’ho acabava de creure, en aquell moment penses: de veritat et perdonaran els deutes?», assenyala.

«Aquesta llei continua essent una gran desconeguda», assegura Ana Isabel García, directora del departament jurídic del despatx Repara tu Deuda, que ha dut el cas. «En molts casos fins que no els ensenyem la resolució judicial no veuen que és veritat».

El procés judicial ha durat quasi dos anys: la pandèmia de coronavirus i la paràlisi dels jutjats van enrederir la resolució, que va ser favorable al demandant.

Pedro Alberto ara no té targeta de crèdit: tot ho fa amb la de dèbit. «T’acostumes a fer les coses bé, i a no gastar més del que tens, i a partir d’aquí tot m’ha anat molt millor», subratlla. «També aprens a no confiar en els bancs». En definitiva: «És com començar de nou. Quan em va arribar la carta del jutjat vaig sentir molta alegria», diu, i afegeix: «La tranquil·litat que tinc ara no la pot pagar ni tot l’or del món», conclou.

Efectes de la pandèmia

La crisi derivada de la pandèmia del coronavirus també ha impactat de ple en el volum de gent interessada a condonar els seus deutes: «hem notat un augment de gent endeutada, sobretot d’autònoms», explica García. «La paràlisi dels jutjats durant el primer any també va complicar bastant els procediments perquè molts jutjats estaven saturats», explica.

Catalunya és el territori pioner en l’aplicació de la llei, i on més peticions s’han rebut des de la seva posada en marxa l’any 2015.

Abans d’iniciar el procés judicial, la llei obliga a fer una mediació prèvia amb els creditors. «En el 95% de les vegades no s’arriba a acord», sosté García. «Pensàvem que amb la pandèmia els bancs serien més raonables, però continuen proposant fraccionaments del deute impossibles d’assumir pels deutors», critica.

La mitjana dels procediments se situa entre els 18 i els 24 mesos. Amb tot, puntualitza que «el jutjat mercantil de Girona té una tramitació molt ràpida i sol trigar menys de la mitjana», manifesta l’advocada.