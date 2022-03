Els usuaris i usuàries de l’skatepark de Palafurgell, ubicat al barri del Bruguerol -entre els carrers Fermí Vergés, Rambla de Ramir Deulofeu i Avinguda Garcia Lorca-, es queixen del que titllen d’inacció del govern de la ciutat. Denuncien que no tenen cura de l’espai ni se’n fa manteniment perquè constantment hi tenen pedres i els fonaments estan a la vista. «Està sempre brut i ens l’hem de netejar nosaltres», es queixa Edgar Barragón, veí del municipi i skater.

Segons Barragón, els que fan ús diari d’aquest equipament esportiu han presentat diverses instàncies a l’Ajuntament queixant-se d’aquesta situació per mirar de torbar solucions. En una ocasió, detalla, van arribar a reunir-se amb alcaldia. Tanmateix, lamenta que se’ls ha fet «cas omís». «Les platges estan netes i endreçades a ple hivern, mentre tenen descuidat l’skatepark i el nostre barri en general», denuncia el veí.

Actuacions previstes

Per la seva banda, l’alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, es defensa dient que «s’hi està fent una inversió important». De fet, l’Ajuntament té previst aprovar avui per junta de govern una actuació d’urgència, que hauria d’executar-se aquesta primavera, per construir un mur de formigó que ha d’evitar que caiguin pedres del terreny annex sobre la pista. Aquesta actuació està pressupostada en 15.000 euros.

Anteriorment, es va plantejar un projecte per renovar l’equipament que està a mig fer. El 2021 es va executar una primera fase d’obres que va permetre substituir els elements practicables de fusta -que hi havia fins al moment- per estructures de formigó. L’actuació va tenir un cost de 36.000 euros. Barragón afirma que «les obres van quedar a mitges» amb estructures no finalitzades i una rampa que s’ha ensorrat. «En comptes d’arreglar-ho, hi han plantat arbustos al voltant perquè no hi accedim; sembla que se’n riguin».

La segona i última fase d’execució d’aquestes obres, que servirà per afegir rampes i altres elements a la superfície de 1.250 metres quadrats que ocupa l’skatepark, es licitarà aquest estiu. També està previst que s’adeqüi l’entorn embellint-lo amb arbrat. «Estàvem pendents de disposar de pressupost; un cop acabat, serà dels millors de la comarca», assegura l’alcalde.