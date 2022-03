L’aula de memòria i neurorehabilitació cognitiva a Palamós Gent Gran, dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) ja està en funcionament.

S’ha implantat una plataforma en línia per a la neuroestimulació de persones amb dany cerebral adquirit i malaltia d’Alzheimer o altres tipus de demència per a recuperar o mantenir el seu nivell neurològic i millorar les seves funcions cognitives. Es tracta d’una eina realitzada per l’Institut Guttman (GNPT - Guttmann Neuro Personal Trainer).

Aquesta plataforma està pensada per a dos grups principals de pacients. Per una banda, per a persones amb dany cerebral adquirit, com poden ser pacients que han patit un ictus, accidents vasculars cerebrals, tumors cerebrals o traumatismes cranioencefàlics. En aquest cas, es farà neurorehabilitació de les àrees afectades per buscar la màxima recuperació. Per altra banda, també està dirigida a persones amb demència amb fase lleus o moderada. En aquest cas, l’objectiu serà allargar el màxim possible el pas d’una fase a l’altra.