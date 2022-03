L'Ajuntament de Platja d'Aro allargarà 15 anys més la concessió de l'aparcament de la plaça d'Europa a l'empresa Saba a canvi que aquesta inverteixi 1,85 milions d'euros en una reforma general de l'espai. Aquest aparcament compta amb un miler de places (700 a l'exterior i 300 en un soterrani) repartides en 35.000 m². L'acord signat especifica que l'empresa renovarà el servei de control amb un lector de matrícules i instal·larà places per a la càrrega de vehicles elèctrics. Saba tenia la concessió d'aquest espai fins al 2031 i ara l'allargarà fins al 2046. L'acord firmat també inclou un augment de la tarifa de 21 cèntims l'hora entre l'1 de juny i el 30 de setembre, però es mantenen els avantatges per a residents.

L'aparcament de la plaça d'Europa de Platja d'Aro rebrà una rentada de cara a partir d'aquesta primavera. El motiu és que l'Ajuntament de Platja d'Aro i l'empresa concessionària, Saba, han acordat la inversió d'1,85 milions d'euros per renovar l'espai. Aquesta reforma implicarà una redefinició i millora d'entrades i sortides. Per una banda, es tancaran els accessos de l'avinguda de doctor Fleming i només es mantindrà la sortida per als vehicles que estigui en el soterrani. Per contra es potenciarà l'accés per l'avinguda de Juli Garreta i es mantenen els que ja hi havia a l'avinguda de Castell d'Aro.

A més, l'empresa concessionària instal·larà un nou sistema de control d'accés en què hi haurà un lector de matrícules dels vehicles. Aquesta matrícula quedarà vinculada a un codi QR i serà el que s'haurà de presentar a l'hora de pagar.

L'acord entre el consistori i la concessionària implicarà la pavimentació de tot l'aparcament, posar tota la il·luminació LED i millorar la senyalització. Es canviaran les jardineres que hi ha ara de formigó per unes d'acer i es construirà un nou col·lector d'aigües pluvials.

A més, es crearà una zona d'aparcaments per a bicicletes amb 20 places. Estarà a la zona soterrada i tindrà un tancament especial per garantir més seguretat. També hi haurà vuit places amb càrrega per a vehicles elèctrics i l'aparcament també es prepararà per instal·lar més punts per a futures necessitats.

A les marquesines de vianants exteriors es posaran plaques fotovoltaiques que donaran llum als carregadors dels cotxes i també al mateix aparcament. Les obres es faran a partir d'aquesta primavera amb l'objectiu de tenir-les acabades abans de l'estiu. Mentre durin els treballs, però, es podrà seguir aparcant.

A canvi de tot aquest conjunt de millores, l'ajuntament ha aprovat que Saba incrementi 15 anys més la concessió de l'aparcament. Fins ara, el contracte arribava al 2031. Amb l'allargament signat en l'acord, la concessió arriba a 2046. En el document també queda estipulat que l'empresa augmentarà la tarifa de l'aparcament entre l'1 de juny i el 30 de setembre 21 cèntims l'hora. Tot i així, es mantindran els beneficis que tenien els residents (24 hores d'aparcament gratuït) i els visitants ocasionals (els primers 30 minuts gratuïts).