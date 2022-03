L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està a punt d’engegar importants obres a les voreres i accessos per vianants del carrer Rufo, un tram del carrer Castell d’Aro i també de les avingudes Canàries, Balears i Saragossa.

El regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, recorda que “totes aquestes voreres estan en molt mal estat” i que són “un deure que tenim pendent i que hem d’afrontar en aquest 2022”. Les feines es realitzaran en diverses fases, en unes actuacions “importants, de molts metres quadrats de paviment”.

La primera fase correspon al carrer Rufo, amb un pressupost de 250.000 euros IVA inclòs. S’iniciarà abans de l’estiu i s’hi canviarà l’arbrat existent, que és inadequat per l’amplada i dimensions de la vorera. També se substituirà totalment la vorera. La previsió de durada és d’uns tres mesos.

Pel que fa a les avingudes Canàries, Balears, Saragossa i un tram del carrer Castell d’Aro, la previsió del cost de l’obra és d’uns 700.000 euros i s’espera acabar totes les feines a finals del 2022 o inicis del 2023, amb la previsió de no aturar-les durant l’estiu per no desaccelerar-ne el ritme.