El mes de febrer, la Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius de Torroella de Montgrí i l’Estartit va prendre una decisió sobre els projectes executables, segons l’ordre de votacions i els diners assignats a cada una de les propostes finalistes.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ja està encarregant la redacció del projecte de millora de l’accés sud de l’Escola Guillem de Montgrí, amb la voluntat de que les obres es puguin començar durant l’època d’estiu. Aquesta actuació està pressupostada amb 70.000 euros, aproximadament.

El segon projecte que es podrà realitzar, que té un pressupost assignat de 30.000 euros, serà la compra de material i equipament per l’Espai Jove que l’Ajuntament està reformant actualment al Convent de les Clarisses. En aquest sentit, es preveu la compra de mobiliari, equipament informàtic i altres elements com tarimes i equips de música, que l’entitat juvenil havia sol·licitat en la seva proposta als pressupostos participatius. L’Àrea de Joventut consensuarà amb l’entitat de joves, la compra de tots els elements necessaris per l’Espai Jove, que formaran part de l’inventari municipal.

El tercer projecte que es podrà realitzar gràcies a les inversions dels Pressupostos Participatius serà l’habilitació d’un espai de taules i bancs proper a l’skate parc del Safareig. Amb aquesta actuació, els usuaris podran tenir una zona de socialització, propera a un dels equipaments esportius outdoor més utilitzats pels joves locals. Aquesta proposta té un pressupost aproximat de 6.500 euros, i està previst que es consensuï amb els joves usuaris de l’espai.

Pel que fa a l’Estartit, els projectes guanyadors són competències pròpies de l’'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit i, per tant, serà aquesta institució l’encarregada d’executar-los. La millora del jardí de l’Escola Bressol Municipal Mar i Cel, amb un pressupost d’aproximadament 16.000 euros és el primer projecte a executar i, seguidament, s’haurà de realitzar la millora d’algunes voreres del nucli costaner, per fer-les més accessibles. A aquesta darrera proposta s’hi podran destinar un total de 24.000 euros.

La Comissió de Seguiment va valorar que l’estat de tramitació de les cessions de la UA 4E “Els Salats” no permetrien realitzar l’execució de la pista multiesportiva a l’aire lliure durant el 2022 i per tant, es va decidir executar els següents projectes que no tinguessin problemes urbanístics i que permetessin l’execució de la proposta dins el termini establert. (Aquesta circumstància ja estava prevista i s’avisava als participants que l’estat de tramitació d’aquesta parcel·la podria condicionar la seva realització).

Marc Calvet, regidor de Participació Ciutadana, ha explicat que "Els joves i els centres educatius del municipi són els principals beneficiaris d’enguany dels pressupostos participatius i estem molt contents que així sigui. Són projectes que ens permetran millorar equipaments públics ja existents o en projecció i que seran molt útils pels seus usuaris".