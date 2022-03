La gerència i el comitè d’empresa de l’hospital de Palamós han arribat a un primer acord en les negociacions per a un augment de personal. Concretament, tal com han informat en un comunicat al qual ha tingut accés aquest diari, s’ha pressupostat més d’un terç de l’estructura demanada.

La demanda de més personal va sorgir de les reclamacions dels professionals de la tercera planta i altres serveis de l’hospital i del centre sociosanitari Palamós Gent Gran. Amb aquesta petició es van iniciar les negociacions amb la gerència, després d’enviar un manifest amb el lema «Necessitem mans».

A partir d’aquí, durant dos mesos es van dur a terme diferents contactes amb l’empresa per parlar de reforçar els punts més crítics. Segons informa el comitè d’empresa, va fer un estudi de camp per detectar les mancances més urgents. Així doncs, es va constatar que en divuit serveis hi faltava personal d’infermeria, auxiliars, tècnics, zeladors, administratius, metges i tècnics de manteniment, entre d’altres. Totes aquestes dades es van comunicar a la direcció en una reunió de fa un mes.

Fins i tot la direcció mèdica de l’hospital va admetre a aquest diari la manca de recursos i personal.

Com a resposta, les noves accions estructurals que ha presentat l’empresa als treballadors se centren en sis grans àrees, que inclouen algunes de les categories laborals i representen la creació de nous llocs de treball estructurals per un valor total d’1.542.902 euros.

El comitè d’empresa valora «molt positivament l’esforç» que ha fet l’empresa en els pressupostos d’enguany per tal de consolidar aquests llocs de feina. A més, s’obriran onze llits de forma permanent, després d’una reivindicació «històrica» dels treballadors, per tal «d’alleujar la pressió assistencial al servei d’urgències i evitar les situacions de col·lapse».

«Encara hi ha camí per fer»

Malgrat tot, els treballadors reivindiquen que «encara hi ha camí per fer» i es voldria continuar treballant amb la direcció de l’empresa en la mateixa línia d’aquests dos últims mesos. «L’objectiu és aconseguir que els llocs que han quedat fora d’aquesta primera intervenció es puguin consolidar els propers pressupostos del 2023 i 2024», afirmen en el comunicat, entre els quals hi ha places al laboratori, rehabilitació i la residència.

Per tot això, els treballadors demanen respostes «àgils» als serveis quan es detectin moments de sobrecàrrega. Paral·lelament, volen un finançament «adequat» per garantir la «viabilitat» de l’empresa i dels seus treballadors.

També reclamen professionals sanitaris i que es contempli alguna iniciativa per incentivar i fer atractiva les ofertes de llocs de treball per garantir un relleu de personal als hospitals comarcals que pateixen aquest problema de forma més greu.

Aquesta problemàtica també és present a altres hospitals comarcals com el de Figueres. Recentment, la presidenta del Col·legi d’Infermeria de Girona, Alícia Rey, ha reclamat a Salut que un dels grans reptes de futur és aconseguir l’equiparació de convenis entre professionals d’aquests centres i de l’Institut Català de la Salut (ICS). De fet, fa temps que hi ha una «fuga» de treballadors a centres de l’ICS per tal de buscar aquestes millores contractuals.