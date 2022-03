Espectacular incendi en un centre d'antiguitats de Palafrugell, que està situat a una de les entrades de la localitat.

El foc es va declarar ahir a la nit i els Bombers hi van desplaçar set dotacions que van entrar treballant-hi durant més de dues hores. El foc es va donar apagat un cop entrada la matinada però aquest matí, han tornat sobre el terreny per fer una revisió.

Arran de l'incendi, han cremat material divers, un cotxe i un cobert. Les flames eren molt espectaculars ahir a la nit i a més, els objectes de fusta que hi havia en el centre encara va atiar-les més.

El centre d'antiguitats Antic Oliver es troba al número 146 de l'avinguda Espanya, una de les entrades de Palafrugell i que porta cap als nuclis costaners de Calella o Llafranc.

El foc s'hi va declarar quan faltaven 20 minuts per les deu de la nit i els Bombers van activar set dotacions. A lloc també s'hi va desplaçar la Policia Local.

D'entrada, els Bombers es van trobar amb un foc molt desenvolupat, sobretot per la gran quantitat de peces de fusta que hi havia a la zona. A banda d'apagar el foc, també van treballar per protegir les naus veïnes, ja que les flames eren molt intenses i amenaçaven la zona. Finalment, no es va haver de lamentar afectacions en aquesta àrea.

El que va cremar són sobretot peces d'antiguitats, un cobert i un cotxe. Malgrat la intensitat del foc, no es van haver de lamentar ferits.

El carrer va quedar tallat al trànsit per la Policia Local mentre van durar les tasques d'emergències. Aquest matí, Bombers s'hi tornarà a desplaçar per fer una revisió i mirar que no hi hagi punts calents.

Aquest incendi es va poder veure des de molts de punts del municipi. Molts veïns ahir a la nit ho van penjar a les xarxes socials.