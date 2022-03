L’Ajuntament de Torroella de Montgrí preveu executar els pressupostos participats del 2021 i 2022 aviat. En aquetsa línia, ja ha encarregat la redacció del projecte de millora de l’accés sud de l’Escola Guillem de Montgrí, amb la voluntat de començar les obres aquest estiu. L’actuació tindrà un cost de 70.000 euros. El segon projecte que es podrà realitzar, pressupostat en 30.000 euros, serà la compra de material i equipament per l’Espai Jove que l’Ajuntament està reformant al Convent de les Clarisses. L’Àrea de Joventut consensuarà amb l’entitat de joves, la compra de tots els elements necessaris per l’Espai Jove, que formaran part de l’inventari municipal. I el tercer, consistirà en invertir en crear un espai taules i bancs proper a l’skatepark del Safareig per un cost aproximat de 6.500 euros.

A l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, es preveuen dues actuacions més. Per unabanda, està revist millorar el jardí de l’Escola Bressol Municipal Mar i Cel, amb un pressupost d’aproximadament 16.000 euros. També, es realitzaràn millores en algunes voreres del nucli costaner, per fer-les més accessibles. A aquesta darrera proposta s’hi podran destinar un total de 24.000 euros.