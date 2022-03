A partir del dissabte 5 de març els uniformes reglamentaris d’aquells agents de la Policia Local de Begur que disposin de pistoles elèctriques incorporaran càmeres personals de gravació que permetran filmar i obtenir imatges i sons durant les actuacions policials. El cos ha adquirit recentment diferents dispositius d’enregistrament que es col·locaran al pit dels seus agents.

La Policia Local de Begur serà, així, una de les policies catalanes que se suma a la implantació d’aquest sistema que segons Pere Feliu, regidor de Seguretat Ciutadana, «ens permetrà seguir nodrint el cos amb noves eines i recursos que facilitin la tasca policial diària, reforcin la seguretat dels agents i dels veïns i veïnes, i millorin el servei ciutadà».

En aquests moments seran dos els agents de la Policia Local habilitats per a portar càmeres de gravació en els seus uniformes reglamentaris, si bé la voluntat de l’Ajuntament és que aquests dispositius es facin extensius a tot el cos.

L’ús, registre, custodia, destinació de les imatges, així com el dret d’accés i eliminació per part dels ciutadans, serà d’aplicació al Decret Llei 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les Policies Locals de Catalunya.