«Davant l’horror que ens arriba a cada hora, tots i cadascú de nosaltres hem de fer el que tenim a les nostres mans per alleujar el patiment que cau damunt de tota la gent que li toca viure la guerra. És per això que l’ajuntament ha habilitat una casa per 6 persones per acollir refugiats ucraïnesos». Així ho va assegurar ahir l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler. També va afegir que personal municipal acompanyarà aquests refugiats en tot el procés d’integració laboral i social a Catalunya.