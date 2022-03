Durant el darrer trimestre de 2021 el Consell Comarcal del Baix Empordà va impulsar la creació de la Taula de mobilitat comarcal, amb la voluntat d’assolir els reptes de la mobilitat a l’agenda 2030. En la primera reunió celebrada a l’octubre es va iniciar un procés de cocreació comarcal per definir el model.

Aquesta setmana s’han reunit telemàticament representants dels ajuntaments, tant de municipis grans com de petits, del sector de l’ensenyament, de Benestar Social, d’entitats ambientalistes, així com les que promouen l’ús de la bicicleta, de la implantació del tramvia, de l’àmbit del turisme i l’empresa, i experts en matèria de mobilitat, amb l’objectiu de definir una visió de futur conjunta de la mobilitat comarcal el 2030 en la primera sessió d’aquest procés. La sessió es va acabar amb la definició, per cadascun dels quatre àmbits, de la visió de futur, d’un objectiu principal i dels eixos principals que serviran de base per treballar en les següents sessions.

Dimarts vinent, dia 8 de març, la reunió anirà dedicada a dissenyar el full de ruta a seguir, definint els reptes estratègics i quines són les accions clau, d’acord amb els reptes que s’han fixat a nivell comarcal.