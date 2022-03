La Sala Municipal acull la vuitena edició de la Mostra de Teatre Amateur de Corçà. Es farà tots els dissabtes del mes de març a les 19 h. Per l’escenari, desfilaran quatre companyies de les comarques gironines: Sensedormir de Sant Sadurní de l’Heura, Toc de Teatre de Celrà, l’Aula de Teatre de Palafrugell i Q-Art i acció de Quart. Aquest dissabte 5 de març hi ha dues propostes teatrals sobre la vida i l'obra de Víctor Català: Ombres i Cartes. Continuarà el dissabte 12 de març, amb Cancún del Toc de Teatre de Celrà; A Mallorca de l’Aula de Teatre de Palafrugell, el dissabte 19 de març; i culminarà el dissabte 26 amb Quí?, l’enigmàtica proposta teatral de Q-Art i acció. Les entrades tenen un cost de 5 euros per funció, alhora que es pot adquirir un abonament per als quatre espectacles per 15 euros.