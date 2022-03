L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha enviat una furgoneta en direcció a Medyka (Polònia) plena de medicaments i productes de primera necessitat, com cereals, arròs, aigua o llet. L’objectiu és que, un cop allà, es reparteixin entre els refugiats que han creuat la frontera o que un comboi els entri dins d’Ucraïna per a la població que està patint la guerra. Un cop hagin descarregat tots els productes, recolliran sis refugiats per fer el camí de tornada cap a la localitat baix-empordanesa on se’ls hi ha preparat un antic habitatge per tal que s’hi puguin estar. L’alcalde de Calonge, Jordi Soler, va explicar que els acolliran i que els ajudaran per tal que puguin trobar feina, especialment de cara a la temporada d’estiu.