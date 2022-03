L'Ajuntament de Palamós impulsa un projecte pioner per acostar les arts escèniques i tots els perfils professionals que hi estan vinculats als alumnes d'ESO. La iniciativa, que porta el nom d'Involucr'ART', la coordinen conjuntament les àrees d'Ensenyament i Cultura de l'Ajuntament i la realitzen els integrants de la companyia palamosina de dansa CobosMika Copany. El projecte se centra en la presentació d'espectacles i el desenvolupament de tallers-xerrades amb professionals de diferents àmbits per aportar informació bàsica i introduir l'alumnat al món artístic. A més, vol donar resposta al «buit d'activitat cultural» que, segons diuen, hi ha en el pas de l'educació primària a la secundària. El programa es va iniciar el mes de febrer amb la realització de vuit tallers que es van fer en els mateixos centres educatius d'ESO (IES Palamós i Vedruna), i durant la setmana passada es van dur a terme dues representacions d'espectacles que van tenir lloc al teatre La Gorga.

Els integrants CobosMika Company han estat els encarregats d'acompanyar a l'alumnat en aquesta introducció i experimentació del món artístic. La voluntat és la d'anar introduint professionals de diferents sectors culturals: directors, dramaturgs, tècnics..., per dur a terme xerrades en les quals es pugui explicar i compartir amb els joves la seva experiència professional i el seu paper dins el món de les arts. Aquest conjunt d'activitats té per objectiu que cada alumne construeixi els fonaments per desenvolupar la capacitat de percepció i valoració de les expressions artístiques així com ampliar el seu coneixement sobre aquest sector.