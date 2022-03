Tots sabem que els anglesos estan entre les nacionalitats que més ens visiten, i que tenen especial predilecció pel nostre sol, la nostra sorra i els nostres quiosquets. Però també saben valorar aquests llocs allunyats de les massificacions, petites gemmes a les quals només s'arriba després d'una bona caminada. Com aquestes 8 platges salvatges que ha seleccionat The Times, el segon diari més llegit del Regne Unit, i un dels més prestigiosos del món.

Dins del top-8 de platges, trobem Cala Pedrosa, ubicada a la Costa Brava. A Cala Pedrosa, aproximadament a un quilòmetre al sud de la badia de Tamariu, estàs protegit del món exterior per escarpades formacions rocoses i frondosos pins en tres costats. Per arribar, cal seguir el camí de mitja hora terra endins des del Far de Sant Sebastià en la propera badia de Llafranc.

Aquest és el llistat complet de les 8 millors platges d'Espanya, segons The Times