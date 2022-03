Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Comissaria de La Bisbal d'Empordà van detenir el 3 de març, dos homes de 42 i 48 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força. A principis del mes de febrer, agents d'aquesta comissaria van tenir coneixement que havien robat nombrós material d'un edifici en reconstrucció ubicat al carrer Vall-Llobrega de la població de Mont-ras (Baix Empordà). Concretament, es va denunciar que havien sostret tot el cablejat elèctric de l'edifici, les màquines d'aire condicionat, aixetes, radiadors, calderes, eines, portes d'ascensor, motors, ventiladors, baranes d'acer inoxidable i tubs de coure, material valorat amb més de 50.000 euros.

Durant la investigació els agents van determinar que els autors havien doblegat les tanques metàl·liques i havien trencat el carenat per accedir-hi. Un cop dins del recinte, havien forçat portes i finestres de les oficines i els magatzems on es guardava el material per sostreure'l. La Unitat d'Investigació va concloure que havien extret material durant diversos dies del mes de febrer de forma continuada, fins a arribar a saquejar nombrós material. Els autors, dos homes, per passar desapercebuts, entraven al recinte amb un casc d'operari per simular ser treballadors, no aixecar sospites i evitar el risc a ser descoberts.

El passat 3 de març els mossos van finalitzar la investigació i els van detenir a La Bisbal d'Empordà com a presumptes autors d'aquest robatori amb força. Un dels arrestats, l'home de 48 anys, ja va ser detingut el passat 19 de febrer in fraganti per agents d'aquesta comissaria per entrar a la mateixa obra que es troba en procés de remodelació. En aquesta ocasió pretenia emportar-se cablejat, canonades i material d'obra. Els detinguts, a qui els consten antecedents, passaran aviat a declarar davant el jutjat de la Bisbal d'Empordà.