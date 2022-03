Dos anys més tard del previst, la primera edició de l’OncoMusicFest serà una realitat els pròxims 30 d’abril i 1 de maig al municipi de Calonge i Sant Antoni. El festival solidari, organitzat per la delegació de la Fundació Oncolliga Girona en aquest municipi amb la col·laboració de l’Ajuntament, comptarà amb artistes de diferents estils i per a tots els públics i convertirà el Palau Firal en un espai festiu en el qual hi tindran cabuda també espectacles i tallers dirigits als més petits i food trucks. Tots els beneficis que es recaptin es destinaran a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies a través dels serveis que ofereix l’Oncolliga.

En el festival participaran una desena de grups, entre els quals hi haurà l’Orquestra Di-Versiones i el bisbalenc Miquel Abras. Completen el cartell de dissabte a la nit Reggea per Xics, Strombers, Repercussió, The Pinguins, el quartet femení Alaire, el trio Salitge, Halldor Mar i DJ Costa Brava, que serà l’encarregat de cloure la festa, ja de matinada. Les entrades ja estan a la venda.