L’aparcament de la platja Gran de Palamós deixarà de tenir una gestió conjunta a partir de l’1 d’abril. Ports de la Generalitat es farà càrrec de l’espai amb superfície asfaltada –que és de la seva competència- i hi aplicarà un pagament universal, anul·lant la gratuïtat dels residents establerta fins ara. L’Ajuntament, per la seva banda, gestionarà el tram de sauló, on els residents tindran aparcament gratuït tot l’any menys al juliol i agost, quan hauran de pagar 20 cèntims al dia. Els residents també tindran gratuïtat durant els primers 30 minuts.

Les persones que acreditin treballar a Palamós, però que no siguin residents, pagaran un euro al dia. Per a la resta d’usuaris, la tarifa serà d’1,5 euros l’hora (amb un màxim de quatre hores). Aquest és el mateix sistema que s’aplica, amb zona vermella, a l’aparcament de l’Arbreda, on també es prioritza l’estacionament veïnal. Aquest tram té capacitat per a 280 vehicles, que aparcaran amb el sistema de cordó, a la banda de mar, metre que el sistema d’estacionament en bateria s’utilitzarà a la banda de terra. Tot i això, l’Ajuntament vol pactar amb Ports que a la zona d’aparcament asfaltat, més proper al barri Vell i la zona comercial, s’hi apliquin també tarifes reduïdes per als veïns. L’objectiu és que els residents que utilitzin l’aparcament pavimentat, que gestiona Ports, tinguin, durant tot l’any, els primers 30 minuts gratuïts. També es demana que les primeres dues hores no suposin més d’un euro i que la utilització de l’aparcament asfaltat durant tot el dia no superi els quatre euros. La zona asfaltada de l’aparcament de la platja Gran té una superfície uns 5.600 metres quadrats, i capacitat per a 240 vehicles. L’entrada i sortida es farà exclusivament pel seu accés des de l’avinguda de l’Onze de Setembre. El període de pagament en en aquest espai serà d’abril a setembre.