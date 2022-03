Una trentena d’empreses s’han inscrit a l’Speed Dating de Calonge i Sant Antoni que tindrà lloc el 29 de març. En total ofereixen 124 llocs de treball, un 20% més que en l’edició anterior. Bona part de les ofertes de feina estan vinculades al sector turístic, especialment llocs de treball pel sector de la restauració i el sector hoteler i de càmpings com ara cuiners i cambrers, si bé també hi ha ofertes de feina de jardineria o lampisteria, vigilants de zona blava o personal de neteja, entre d’altres. Les bones dades d’ocupació al municipi fan preveure que la temporada d’estiu serà complicada a l’hora de trobar segons quins perfils professionals, motiu pel qual des de l’organització enguany s’ha decidit avançar la jornada d’entrevistes ràpides per trobar feina. L’objectiu de l’Speed Dating és facilitar la trobada entre empreses que ofereixen llocs de treball i persones que busquen feina, un objectiu que en l’edició anterior va permetre cobrir el 90% de les ofertes de feina. La jornada comptarà amb la participació d’una trentena d’empreses que realitzaran entrevistes ràpides per conèixer les persones que busquen feina. L’objectiu és casar oferta i demanda d’ocupació.

Comença la inscripció pels candidats Un cop finalitzat el termini que tenien les empreses per registrar les seves ofertes de feina, ara s’obre el termini pels candidats. Del 14 al 24 de març estan obertes les inscripcions i es poden fer online a la web activa.calonge.cat o bé trucant al 972 609 411. Els candidats es poden inscriure a diferents ofertes de treball que siguin del seu interès si reuneix els requisits definits en l’oferta. Èxit de contractació Les jornades Speed Dating, que enguany arriben a la quarta edició, s’han consolidat a Calonge i Sant Antoni com una manera efectiva de posar en comú l’oferta i la demanda de feina. Una bona mostra és l’edició 2021, durant la qual s’oferien 104 llocs de treball i es van poder cobrir el 90% d’aquestes ofertes. Un total de 32 empreses i 252 candidats van participar-hi. L'Speed Dating són unes jornades ocupacionals que es porten a terme des de 2018 al Palau Firal de Sant Antoni, promogudes conjuntament per l'Oficina ACTIVA de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, la Cambra de Comerç de Palamós i el Consell Comarcal del Baix Empordà.