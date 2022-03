Des d’avui i fins dimecres, Palafrugell viu la 6a edició de la Jornada d’Oportunitats Laborals, organitzada per l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP). Al llarg de tres dies, diferents enclavaments del municipi seran la seu de les entrevistes entre empreses i candidats, i de diferents xerrades destinades a empreses i persones treballadores, així com a persones en recerca de feina i/o emprenedores.

Avui dilluns 14 de març a l’auditori del Museu del Suro, s’inaugura la Jornada amb sessions destinades a empreses, orientades a empreses i relacionades amb l’exportació, la innovació, així com una introducció a les cryptomonedes i el blokchain.

La segona sessió serà demà dimarts, al Teatre Municipal de Palafrugell. Aquest serà el torn de conferències, taula rodona i activitats a nivell d’ocupació i emprenedoria, totes elles destinades a persones que estan en recerca de feina, persones treballadores i estudiants que volen millorar les seves habilitats i coneixements o orientar-se cap al món laboral.

Per acabar, el dimecres 16, al Teatre del Centre Fraternal, es faran les entrevistes per facilitar a les empreses que tenen vacants per cobrir perfils de persones que busquen feina i compleixen amb les necessitats manifestades, ja que des de l’IPEP es fa una selecció prèvia en base al currículum.

En aquesta 6a edició hi participaran un total de 48 empreses amb 105 ofertes laborals, que suposen 204 vacants. Enguany, les ofertes disponibles són variades i inclouen àmbits com l’hostaleria, comerç, construcció, oficina o mecànica entre d’altres, amb posicions com cuiner, arquitecte, operari, socorrista, cambrer, vigilant de zona blava, etc.

Amb la descentralització dels espais es vol donar a conèixer el patrimoni cultural del municipi, agraint d’entrada a les entitats que ens els cedeixen per celebrar-hi cada una de les jornades.