La Diputació de Girona té previst aprovar una subvenció nominativa -és a dir, de concessió directa- de 100.000 euros al Club Tennis la Bisbal, que és una entitat privada, per a la construcció de la piscina coberta. En el ple de la corporació d’avui està prevista l’aprovació inicial d’un expedient de crèdit extraordinari on s’inclou aquesta despesa, entre altres conceptes.

El cost total de la piscina ascendeix a 1,7 milions d’euros, que el Club està finançant a través de recursos propis, entitats bancàries i aportacions de l’administració. Amb gairebé 11.000 habitants, la Bisbal no disposa de cap piscina muincipal (n’hi ha una, però és a l’aire lliure), i l’única que hi ha és la del Club, de la qual es vol millorar la coberta. Així doncs, els promotors indiquen que la seva voluntat és que puguin utilitzar les noves instal·lacions la població en general, els escolars i que també puguin ser escenari de competicions. Per això volen establir sinèrgies amb les administracions públiques, federacions, establiments turístics i altres clubs esportius.

Dues noves piscines

Les noves instal·lacions tindran dues piscines, una de més gran i l’altra més petita. La coberta es planteja retràtcil, de manera que a l’estiu, si cal, es podrà obrir a l’aire lliure. El Club argumenta que les piscines tindran una funció social, ja que no hi ha una altra piscina coberta en quinze o vint quilòmetres a la rotonda.

La construcció de les noves instal·lacions permetrà, indiquen, augmentar l’oferta d’activitats nàutiques del municipi per millorar les condicions de salut i la qualitat de vida de la ciutadania. En aquest sentit, els promotors calculen que la seva àrea d’influència serà d’unes 20.000 persones, de manera que podrien assumir un volum potencial d’entre 2.000 i 2.500 usuaris anuals, a més d’entre 300 i 625 persones no sòcies.

A més, segons assenyalen, la nova instal·lació completarà la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives tot convertint-se en la quarta piscina coberta de 25 metres del Baix Empordà.