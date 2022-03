Des de divendres, entre els poc més de 250 habitants d’Ullastret hi ha empadronades quatre persones d’Ucraïna: l’Alina Obsianyak, les seves dues filles d’1 i 4 anys i la seva neboda de 23. Són a casa d’un veí, en Jordi Garrido, des de fa 11 dies. Els tràmits, explica l’alcalde Miquel Gatius, s’han fet «el més ràpid possible» i amb el suport del Consell Comarcal; l’ens va orientar als tècnics de municipals sobre com s’havia de fer el procés perquè «no ho havíem fet mai».

I és que, per donar resposta a les persones que arriben al Baix Empordà buscant refugi (després de l’esclat de conflicte bèl·lic i l’inici de la invasió militar d’Ucraïna per part de Rússia el passat 24 de febrer), el Consell Comarcal, amb coordinació amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de comarques gironines ha establert els primers circuits d’acollida i derivació en l’àmbit municipal.

Així, els municipis més grans com Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Castell-Platja d’Aro, Torroella de Montgrí, Calonge i la Bisbal d’Empordà han establert un circuit de derivació propi i una persona referent s’encarrega de fer la primera atenció a les persones que arribin, detectant necessitats per fer les derivacions pertinents. En el cas de municipis més petits de 5000 habitants (com és el cas d’Ullastret) i també de Santa Cristina d’Aro, el referent és el Servei d’Acollida Comarcal de Baix Empordà.

Amb tot, Garrido ha obert a quatre persones les portes de casa seva, on vivia sol amb el seu gos. «Quan vaig veure les notícies, li vaig enviar un missatge de seguida perquè vinguessin a casa», comparteix. Amb l’Alina són amics des de fa gairebé una dècada: es van conèixer estudiant a Barcelona i no han perdut mai el contacte.

De fet, confessa Garrido, «fa un mes i mig ella va estar aquí de vacances amb una amiga».

Ara la situació és completament diferent: fugen de la guerra. El seu marit s’ha hagut de quedar a Kíev, on residien, per combatre pel seu país. I ells van estar set dies condunit per arribar a l’Empordà: «Faltava gasolina, hi havia moltes cues... Va ser molt perillós». Tot i confessar que estan contents de poder ser aquí, Obsianyak diu: «No m’acabo de creure el que està passant; jo a Ucraïna tenia una bona vida amb un negoci i un pis».

Després de sentir el bombardeig sobre la capital, explica, van tardar uns 40 minuts a pujar al cotxe; el temps just per recollir alguns documents, endur-se menjar i també algunes peces de roba. «La meva neboda era a la ciutat i la seva mare em va trucar demanant-me si me la podia endur». I així va ser. La noia viu a Mariúpol, on la seva germana i la seva mare es van quedar i amb qui fa tretze dies que no té contacte. Amb qui sí que en tenen és amb la mare de l’Alina, que està mirant de poder sortir del país i arribar a l’Empordà.

Després d’haver empadronat aquestes quatre persones, l’alcalde d’Ullastret diu que el poble «està obert a acollir-ne més». Això sí, haurà de ser a cases privades perquè, lamenta, no disposen d’un equipament públic com municipis més grossos per posar-lo a disposició dels refugiats.

El primer veí que ho ha fet, Garrido, no pretén aturar el seu suport a aquesta guerra, al contrari. En aquesta línia, ja ha previst augmentar lleugerament els preus d’alguns productes del restaurant que regenta a Llofriu, Soca-rel, per destinar la diferència a ajuda humanitària pels refugiats.