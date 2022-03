El comprador de l’antiga base Loran de l’Estartit està disposat a presentar batalla legal per mantenir-ne la propietat, després que la Generalitat hagi anunciat la seva voluntat d’exercir el dret a tempteig i retracte per recuperar la titularitat pública dels terrenys. Jean Phillippe Cortés -de nacionalitat francesa, però que utilitza el cognom del seu avi espanyol- assegura que, per comprar la finca al Ministeri de Defensa, va seguir tots els passos legals corresponents, de manera que n’és el legítim propietari. També assegura que el juny de l’any passat ja havia comunicat la seva intenció de comprar la base -per a la qual el Ministeri havia fet fins a quatre subhastes públiques que havien quedat desertes- a l’Ajuntament de Torroella i a la direcció del Parc Natural del Montgrí. En tot cas, manté que està disposat a lluitar als tribunals perquè el seu objectiu és reformar un dels edificis de la base per viure-hi i utilitzar-ne un altre per a fer-hi un museu.

Cortés explica que l’any 2012 va veure per primera vegada que la base Loran de l’Estartit estava en venda, però el preu que en demanava el Ministeri- més de 800.000 euros- el va tirar enrere. Tot i que més endavant el cost es va rebaixar fins als 419.000 euros, explica que ell tenia molt clar que no volia comprar a través d’una subhasta pública, per evitar problemes. És per això que, quan va veure que la quarta subhasta havia quedat deserta, va mostrar el seu interès al Ministeri per poder fer una compra directa per 468.078 euros. Segons explica, l’octubre de 2020 va fer una paga i senyal corresponent al 5% de l’import i va enviar tota la documentació al Ministeri. Cortés afegeix que, el 3 de novembre del mateix any, el Govern espanyol li va comunicar que, a partir de llavors, la Generalitat tenia tres mesos per fer una contraoferta i comprar la finca.

Al mes de març de 2021, indica que el Ministeri li va dir que tindria via lliure perquè la Generalitat no havia manifestat interès per adquirir la base. Cortés també assenyala que, entre els mesos de maig i juny, va visitar l’Ajuntament i la direcció del Parc Natural per explicar-los la seva intenció de comprar la finca. Segons indica, des del consistori el van advertir que no podria construir-hi ni viure a la base, però no li haurien manifestat cap voluntat de comprar l’àrea. Finalment, Cortés va fer efectiva la compra el 13 de setembre de 2021.

Quan la Generalitat se’n va assabentar, i davant la pressió de l’Ajuntament i les entitats ecologistes, va anunciar la seva voluntat d’exercir el dret de tempteig i retracte, per tal de recomprar la finca pel mateix preu que va pagar Cortés. Tot i això, el propietari està disposat a anar als tribunals, argumentant que la llei de tempteig i retracte preveu tres mesos per poder exercir aquest dret quan s’ha fet una venda directa, de manera que, al seu parer, la Generalitat farà tard.