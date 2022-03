Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys i han desmantellat un cultiu de marihuana amb 574 plantes en una casa de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). El cas es remunta a finals de gener quan la policia va saber de l'existència d'una possible plantació en un domicili de la urbanització Vall Repòs del municipi. Paral·lelament, l'empresa subministradora d'electricitat va comunicar la manipulació de la instal·lació del comptador i d'un consum elèctric molt elevat a la casa. Els agents van començar una investigació per confirmar les sospites i van constatar que s'hi cultivava marihuana.

Després de diversos dispositius de vigilància i seguiment, aquest dimarts els mossos van entrar al domicili. Durant l'escorcoll van trobar les plantes i van comissar 1.030 grams de cabdells preparats per a la venda al detall i aparells per al cultiu com làmpades, transformadors, aparells d'aire condicionat, mampares, bàscules i filtres. Els agents també van arrestar el responsable de la plantació, que en aquell moment estava dins de l'habitatge. Se li atribueix un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric. L'arrestat, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.