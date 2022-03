Jean Phillippe Cortés va descobrir la base Loran de l’Estartit l’any 1969, quan, durant unes vacances amb els seus pares a l’Estartit, va conèixer un grup de treballadors que el van convidar a visitar-la i va quedar «fascinat» amb la seva maquinària tècnica.

Després d’una vida anant i venint de l’Estartit, ara fa quatre anys que s’hi ha instal·lat definitivament, però li agradaria poder reformar un dels edificis de la base per passar-hi la resta de la seva jubilació. Una altra de les construccions, explica, serviria per fer-hi un museu sobre la història de la base. A més, també assegura que cuidaria tot l’entorn natural que l’envolta, ja que lamenta l’estat actual de degradació. En aquest sentit, critica que les administracions públiques no n’hagin tingut cura: «Durant vint anys ho han estat destrossant, i ara que jo ho compro, resulta que ho volen», assenyala. És per això que està disposat a presentar batalla legal i anar als jutjats, perquè està el «100% convençut» que té raó: «He fet tots els passos que m’han demanat i jo sempre m’he comportat com un senyor, però el que passa és que no sempre m’he trobat amb altres senyors al davant», subratlla.