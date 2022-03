La militància d’Esquerra Republicana de la Bisbal d’Empordà va anunciar ahir que l’actual alcalde, Enric Marquès, repetirà com a cap de llista per les eleccions municipals del maig de 2023. Enric Marquès és llicenciat en Filosofia i Lletres, en l’especialitzat d’ història medieval, i màster en Arxivística i en Prevenció de Riscos Laborals.

El candidat republicà va afirmar, durant el seu primer discurs com alcaldable, que entén la política com una «eina de transformació al servei de les persones». En aquesta línia, Marquès va assegurar prioritza la cohesió social al municipi «com a eix central de les polítiques» per permetre generar llocs de feina i benestar. L’alcaldable va destacar també a Esquerra Republicana com «la millor opció per fer-ho possible» i va afegir que al llarg d’aquest mandant «s’ha treballat intensament» per dotar a la Bisbal d’un projecte que els defineix, sorgit de les arrels socio-culturals dels integrants.

A més, l’alcalde va assegurar que l’equip que encapçala té la voluntat de consolidar el projecte actual «basat en l’economia de sectors tradicionals -com la ceràmica i l’artesania- i el comerç de proximitat», però també «en la incorporació de noves propostes emprenedores i innovadores». Un exemple d’aquesta aposta és el reconeixament obtingut el mes passat com a primera Wolrd Craft City de l’Europa continental. Per això, va afirmar que s’està posicionant la Bisbal d’Empordà «com un pol de referència artesà i cultural, tant en clau comarcal, com també, a nivell territorial i de país».

El full de ruta que segueix el seu equip s’emmarca en els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 que, va detallar, ha servit per «definir un projecte sòlid, amb contingut i de futur».

Amb tot, va valorar la legislatura actual, a la que encara resta un any de mandat, com a «complicada» a causa de l’impacte de la Covid-19.