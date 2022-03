L’Ajuntament de Palafrugell fa una crida a tota aquella població del municipi que disposi d’espai als seus habitatges o que, en determinats casos, pugui posar a disposició de les entitats i les administracions habitatges per acollir persones refugiades d’Ucraïna. Per aquest motiu, s’ha convocat una reunió informativa a l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper dilluns dia 21 de març a les 7 de la tarda. Les persones que, per qualsevol raó, no puguin assistir a la reunió però tinguin capacitat per ajudar en aquest sentit, es poden adreçar a l’OAC on se’ls hi recollirà les dades i se’ls informarà de forma més concreta.

L’objectiu principal davant l’extrema emergència que ha provocat l’atac a Ucraïna passa per la necessitat immediata de comptar amb espais on els refugiats puguin estar a curt i mitjà termini. En aquests moment ja hi ha unitats familiars que han arribat provinents del país ucraïnès i se n’esperen més al llarg de les properes setmanes. Informació centralitzada a l’OAC D’altra banda, entre les accions que està duent a terme l’Ajuntament de Palafrugell, a partir del proper dilluns, l’OAC (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) comptarà amb un punt d’informació sobre els temes relacionats amb l’ajuda a Ucraïna. La informació és divideix en cinc àrees d’actuació diferenciades: Habitatge, Acollida de famílies, Acollida de menors, Ajuda econòmica i Voluntariat.