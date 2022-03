La fiscalia demana 4 anys i mig de presó per a un acusat de pessigar el cul en dues ocasions a una menor al carrer a la Bisbal d'Empordà el 30 de juliol del 2019. També sol·licita que pagui una multa de 1.500 euros per dir frases obscenes a la víctima de 14 anys i, també, a una altra menor d'11 anys. El cas havia d'arribar a judici aquest dijous a l'Audiència de Girona. La vista, però, s'ha suspès perquè l'advocat de la defensa ha demanat que sotmetin el processat a un examen forense per determinar si és capaç d'entendre el procediment i els motius pels quals s'enfronta al judici. En cas que l'informe dictamini que no, la causa podria acabar arxivada.

La fiscalia sosté que el juny del 2019 l'acusat es va trobar en diverses ocasions amb les víctimes i les va increpar amb frases com "guapa", "preciosa" o "carinyo vine aquí que m'estic enamorant" mentre les perseguia pel carrer, apropant-se a elles i fent gestos obscens. Segons l'acusació pública, això va causar "temor i desassossec" en les menors, que aleshores tenien 11 i 14 anys. El 30 de juliol, el processat es va tornar a creuar amb les menors. Va ser cap a les deu de la nit a l'avinguda de Les Voltes. Les nenes anaven acompanyades d'un altre menor, d'11 anys. "L'acusat els va abordar a la vorera de l'estació de busos, va ficar el peu al patinet del nen per intentar frenar-lo i es va creuar al camí de la menor de 14 anys", exposa la fiscalia que afegeix que va ser llavors quan li va pessigar el cul per primer cop. Els nens van anar a casa i van explicar a la família el que havia passat. Per això, el padrastre de la menor de 14 anys va tornar a la zona per veure si localitzaven el sospitós. L'acusació pública sosté que la nena es va avançar amb la bicicleta i l'acusat li va tornar a pessigar el cul. Per aquests fets, la fiscal l'acusa d'un delicte continuat d'abús sexual pel qual demana 4 anys i mig de presó i que no es pugui apropar a menys de 200 metres de la víctima durant 5 anys. El ministeri fiscal sol·licita que se substitueixi la pena de presó per l'expulsió del país amb la prohibició de tornar en 10 anys. També l'acusen de dos delictes lleus de coaccions continuades pels quals la fiscalia vol una multa de 1.500 euros en total. La defensa demana l'absolució a l'escrit de conclusions provisionals. D'entrada perquè nega els fets però, també, perquè considera que en cas de condemna se li hauria d'aplicar una eximent completa d'alteració psíquica. Al principi del judici, però, la defensa ha demanat que se sotmeti l'acusat a un dictamen forense per esclarir si és capaç d'entendre el procediment, els motius pels quals s'enfronta a un judici i les conseqüències que pot tenir. La secció tercera de l'Audiència ho ha acordat i el judici s'ha suspès. En cas que l'examen determini que no, la causa podria acabar arxivada.