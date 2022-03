El jutge ha ordenat l'ingrés a la presó d'un presumpte lladre multireincident de Palafrugell amb més de 40 antecedents, acusat de robar tres vegades en la mateixa botiga en poc temps, l'última ahir, dimecres, i les actuacions del qual estaven provocant indignació en la localitat. Les càmeres de videovigilància municipals el van gravar mentre cometia el robatori i la policia local el va detenir ahir a la tarda, i avui, dijous, el titular del jutjat d'Instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte de robatori amb força en establiment obert al públic, després que l'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar.

La indignació havia anat creixent entre la policia, els comerços i l'Ajuntament de Palafrugell després que, en anteriors ocasions, els jutjats havien deixat en llibertat al sospitós que havia fins i tot robat tres vegades en una mateixa botiga i en altres comerços i bars. El presumpte lladre, Mimoun K., marroquí de 52 anys, està en situació irregular a Espanya i viu en un pis ocupat, ha estat identificat per la Policia Local des de principi d'any 55 vegades de matinada caminant pel centre urbà. La matinada d'ahir, dimecres, com ja va fer al novembre i el 24 de febrer, va obrir a palades la porta de cristall d'una botiga de roba i complements del carrer Cavallers de Palafrugell i es va emportar, de nou, els diners de la caixa registradora, roba i bosses.

La Policia Local havia fet una ronda per la zona a les 02.00 hores i una altra a les 03.20 hores, interval que va aprofitar per, després d'estar diversos minuts colpejant la porta de la botiga, agafar corredissa i obrir-la d'una puntada. En aquesta ocasió va robar material valorat en uns 500 euros, menys que al febrer quan va robar uns 2.000 euros i va trencar la porta de cristall, igual que tot l'aparador. En aquella ocasió, les càmeres de videovigilància municipals encara no funcionaven i el lladre va ser gravat, a la vista de tots, per la càmera de videovigilància de la botiga. No obstant això, ahir sí que les càmeres municipals el van gravar i quan va sortir de casa seva, al voltant de les 16.00 hores, la Policia Local, que l'estava esperant, el va detenir. La indignació entre comerciants i la policia havia anat creixent cada vegada que el sospitós entrava i sortia del jutjat «sense ni tan sols prestar declaració», per la qual cosa consideraven que actuava amb «total impunitat». «És indignant que el sistema permeti que passi això, hi ha alguna cosa que no funciona i és evident», asseguren fonts de la policia local els qui assenyalen que ells «sí» que compleixen la seva tasca.

Per part seva, els comerciants estaven preparant una concentració davant del consistori per queixar-se de la impunitat que gaudeix aquest delinqüent, i per denunciar el mal que causa a la imatge del comerç local. El consistori ha confirmat que la normativa municipal impedeix instal·lar una reixa exterior en el comerç que ha estat objecte de robatori en tres ocasions i, a l'interior, tampoc és possible posar una persiana. Mimoun K. ha estat detingut últimament per robatori amb força en botigues i bars i, des de l'any 2000, acumula un ampli ventall de delictes, com: entrada en habitatge aliè i abusos sexuals, robatori en interior d'empresa, atracament a la via pública, lesions, furt d'ús de vehicle, contra la salut pública per tràfic de drogues, conduir sota efectes de begudes alcohòliques i conducció temerària i atemptat contra agent de l'autoritat. La Policia Nacional té obert un expedient d'expulsió del delinqüent.